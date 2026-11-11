CL-Absage in Portugal ++ Wayne Rooney im Dschungel

Das Champions League Duell der Wiener Austria Ladies ist im wahrsten Sinne des Wortes vom Winde verweht worden, die JAGS feiern im HLA-Nachtrag-Spiel einen souveränen Sieg in Linz und die Krone hat für die Ski-Saison einiges geplant – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 11. Oktober.