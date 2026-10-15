Linzer bezahlen Lehrgeld ++ Alcaraz in Wien dabei

Der LASK muss im ersten Champions League Heimspiel Lehrgeld bezahlen, Carlos Alcaraz rückt für Jannik Sinner in Wien nach und die Sporthilfe-Gala verspricht heute Abend sehr viel Spannung – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 15. Oktober.