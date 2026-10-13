Tagger in Wuhan raus ++ Formel 1 bald in Afrika

Lilli Tagger scheitert auf bittere Art und Weise in der ersten Runde von Wuhan, die ÖFB-Ladies können heute Abend einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeisterschaft machen und Afrika kehrt in den Formel 1 Kalender zurück – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 13. Oktober.