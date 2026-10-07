Perfektes Ende für Messi ++ Kampf um HLA-Spitze

Lionel Messi feiert ein perfektes Abschiedsspiel mit Argentinien, Marco Schwarz ist das Gefühl im Slalom nach der Verletzung verloren gegangen und im HLA-Meisterliga-Nachtragsspiel geht es heute Abend um die Tabellenführung – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 7. Oktober.