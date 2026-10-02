130.000 Euro für Strolz ++ Lagerhaus-Kündigungen

Der Rechnungshof kritisiert Zahlungen mehrerer Ministerien. Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz erhielt 130.000 Euro für 25 Beratungstage. Außerdem: Bei den Raiffeisen Lagerhäusern gibt es eine Kündigungswelle. Über hundert Beschäftigte sollen ihren Job verlieren. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.