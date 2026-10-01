Roter Showdown ++ EU verschärft Abschieberegeln

In der SPÖ spitzt sich die Lage vor dem großen Treffen am Sonntag weiter zu: Hans Peter Doskozil reist nach Wien und nimmt am Ländergipfel teil. Damit kommt es zu einem seltenen Wiedersehen mit Andreas Babler und Michael Ludwig. Und: Die EU verschärft ihre Regeln für Rückführungen: Die Innenminister haben neue gemeinsame Vorgaben für Abschiebungen beschlossen. Das und mehr sehen Sie in den News am Donnerstag, dem . September, mit Stefana Madjarov.