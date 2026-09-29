Ludwigs SPÖ bröckelt ++ Stocker feiert Spritbremse

Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und seine SPÖ wird die Lage zunehmend ungemütlicher. Und: Bundeskanzler Christian Stocker feiert die beschlossene Spritpreisbremse auf seine ganz eigene Art und setzt dabei auf eine coole Sonnenbrille. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 29. September, mit Stefana Madjarov.