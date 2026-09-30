Pilotdrama im Flugzeug ++ keine Deutschkenntnisse

Ein Co-Pilot aus dem Oman wollte offenbar die Kontrolle über ein Flugzeug übernehmen – dabei dürfte er den Piloten mit einem Messer verletzt haben. Außerdem: 60 Prozent aller Kinder in Wien, die wegen mangelnder Deutschkenntnisse als „außerordentliche“ Schüler eingestuft wurden, sind hier geboren. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.