Nach IT-Attacke in Wien: „Müssen zurückschlagen“

Hacker kommen Behörden immer näher und bekommen dabei offenbar Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Beim Cyberangriff auf die Stadt Wien wurden rund 26.000 Datensätze kopiert, darunter sensible Informationen von mehr als 5800 Menschen. Doch was passiert mit solchen Daten, wenn sie einmal in falsche Hände geraten? Und wie können wir uns künftig besser schützen? Cyber-Experte Cornelius Granig erklärt im Interview, warum Österreich „à la longue“ zurückschlagen muss.