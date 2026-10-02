Brand-Inferno in Obsteig ++ Hitzesommer mit Folgen

Flammen, dichter Rauch und ein stundenlanger Großeinsatz: In Obsteig im Tiroler Oberland sind in der Nacht gleich zwei Reihenhäuser und fünf Autos in Brand geraten. Und: Dieser Sommer hat Österreich ordentlich ins Schwitzen gebracht – mit Rekordtemperaturen, langen Hitzewellen und Folgen, die weit über die heißen Tage hinausreichen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.