Tag des Kaffees ++ Andrea Kdolsky (63) ist tot

Am 1. Oktober steht mit dem Internationalen Tag des Kaffees eines der beliebtesten Getränke der Österreicher im Mittelpunkt. Markus Brun von GOTA Coffee Experts spricht mit Moderatorin Tanja Pfaffeneder, was man mit Kaffee alles zaubern kann. Außerdem: Die ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 63 Jahren nach einem langen Kampf gegen Krebs.