Roter Machtkampf, Deepfake-Pornos und „JodokCello“

Die SPÖ steckt nach dem Vorstoß von Gerhard Zeiler erneut mitten in einem Führungsstreit. Während innerhalb der Partei um den künftigen Kurs gerungen wird, nutzt FPÖ-Chef Herbert Kickl die Gelegenheit zum politischen Angriff. Und: Deepfake-Pornos werden zunehmend zum Problem – auch Politikerinnen und Politiker sind betroffen. Außerdem: Jodok Vuille alias „JodokCello“ im krone.tv Studio! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Jana Pasching.