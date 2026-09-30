Kampf im Cockpit, SPÖ-Krisengipfel und IT-Angriff

Ein Flug wird zum Albtraum: In einer Boeing 737 soll es im Cockpit zu einem blutigen Handgemenge zwischen Pilot und Co-Pilot gekommen sein. Und: In der SPÖ-Führungsdebatte kommt Bewegung auf: Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner will die roten Landeschefs noch im Oktober an einen Tisch holen. Außerdem: Ein Cyberangriff auf die Stadt Wien sorgt für Aufsehen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.