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SPÖ-Vorstoß bei Sozialhilfe ++ Uni-Neuerungen

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28.09.2026 18:15
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Beim Thema Spitzensteuersatz sorgt die SPÖ erneut für Diskussionen. In die Sozialhilfereform wurde ein Vorschlag aufgenommen, der die Einkommensgrenze für den 55-Prozent-Steuersatz von einer Million auf 500.000 Euro senken würde. Und: Am 1. Oktober startet an den meisten Hochschulen das neue Studienjahr und das bringt einige Neuerungen. Das und mehr sehen Sie in den News Montag, dem 28. September, mit Stefana Madjarov.

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