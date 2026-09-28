SPÖ-Vorstoß bei Sozialhilfe ++ Uni-Neuerungen

Beim Thema Spitzensteuersatz sorgt die SPÖ erneut für Diskussionen. In die Sozialhilfereform wurde ein Vorschlag aufgenommen, der die Einkommensgrenze für den 55-Prozent-Steuersatz von einer Million auf 500.000 Euro senken würde. Und: Am 1. Oktober startet an den meisten Hochschulen das neue Studienjahr und das bringt einige Neuerungen. Das und mehr sehen Sie in den News Montag, dem 28. September, mit Stefana Madjarov.