SPÖ-Machtkampf & Stani auf Solo-Pfaden

Sesselrücken in der SPÖ: Medienmanager Gerhard Zeiler fordert Parteichef Andreas Babler heraus. UND: Leben in Ungewissheit: Zwei Jahre nach dem verheerenden Hochwasser im Tullnerfeld warten die Menschen noch immer auf den umfassenden Hochwasserschutz. Außerdem zu Gast: Stani, Frontmann der Band Alle Achtung, startet jetzt seine Solokarriere. Im krone.tv-Talk spricht er über seinen musikalischen Neustart, die ersten Schritte als Solokünstler und seine Pläne für die Zukunft. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ – moderiert von Jana Pasching.