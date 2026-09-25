Zeiler will SPÖ-Chef werden ++ Rückruf bei VW

In der SPÖ zeichnet sich ein offener Machtkampf ab: Gerhard Zeiler bringt sich als Parteichef ins Spiel, während Andreas Babler an seiner Position festhält. Und: Eine winzige Schraube könnte für Millionen Autofahrer zum Problem werden – im schlimmsten Fall droht sogar ein Verlust der Lenkfähigkeit. Das und mehr sehen Sie in den News Freitag, dem 25. September, mit Stefana Madjarov.