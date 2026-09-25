Haft in Heimat und Comedy-Nachwuchs in Wien

Ein Niederländer sitzt seit 212 Tagen in österreichischer Haft – obwohl ihm die Überstellung in seine Heimat zugesichert wurde. Für den Steuerzahler kostet das inzwischen rund 39.000 Euro. UND: Comedy, junge Talente und die Frage: Was darf Humor heute noch? Michael Mittermeier und Niko Nagl sprechen über neue Programme, den perfekten Witz und die Grenzen der Comedy. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.