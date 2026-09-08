Schutz für Kinder – oder Angriff auf ihre Rechte?

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag die Schule begonnen. Damit trat auch das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in Kraft. Befürworter argumentieren, Kinder müssten frei von religiösem und gesellschaftlichem Druck aufwachsen können, Kritiker sehen darin einen Eingriff in die Religionsfreiheit. Bei Tanja Pfaffeneder im CLUB 3 diskutieren Christian Klar (Schulleiter einer Mittelschule in Floridsdorf), Emina Saric (Autorin und Integrationsexpertin) sowie Barbara Neßler (Familiensprecherin der Grünen) über die Frage: Darf der Staat bestimmen, was ein Mädchen tragen darf?
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