Schlank per Spritze – der Preis für die Traumfigur

Abnehmen per Spritze – für die einen ein medizinischer Durchbruch, für die anderen der schnelle Weg zur Wunschfigur. „Krone“-Journalistin Silvia Schober hat damit 33 Kilo abgenommen. Doch was passiert, wenn die Spritze abgesetzt wird? Darüber diskutiert Tanja Pfaffeneder im CLUB 3 mit Prof. Michael Leutner, Endokrinologe am AKH Wien, und Diätologin Eva-Maria Marchard. Hinweis: Die Sendung dient der unabhängigen Information und stellt keine Werbung oder Empfehlung für Medikamente dar. Eine Behandlung sollte ausschließlich nach ärztlicher Beratung und individueller medizinischer Abklärung erfolgen.
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