Mordanklage gegen Cobra-Beamten ++ PV-Strom teilen

Der Cobra-Beamte Manuel M. steht im Verdacht, seine Freundin Johanna G. getötet zu haben. Er wurde wegen Mordes angeklagt. Außerdem: Ab 1. Oktober besteht für Haushalte und Unternehmen, die mit Photovoltaik-Anlagen überschüssigen Strom produzieren, diesen einfacher mit anderen teilen. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.