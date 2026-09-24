Spritpreis-Hammer, Bierdiebe und James Cottriall

Tanken könnte in Österreich in den kommenden Jahren empfindlich teurer werden. Laut Berechnungen der Wirtschaftskammer könnte der Liter Sprit bis 2035 um bis zu einen Euro zusätzlich kosten. Und: Bei diesem Fußballklub geht es aktuell nicht nur um Tore, sondern um verschwundenes Bier: Gleich mehrere 50-Liter-Fässer wurden gestohlen, jetzt sucht der Verein nach den Dieben. Außerdem: Sänger James Cottriall bei uns im Studio! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.