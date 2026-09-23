Mädchen in Bad belästigt ++ Kirche verwüstet

Vier Männer sind wegen sexueller Belästigung angeklagt worden. Sie sollen Mädchen im Laaerbergbad in Wien-Favoriten im Wasser umzingelt, runtergedrückt und an deren Geschlechtsteilen angegriffen haben. Außerdem: Am helllichten Tag verwüsteten ein oder mehrere unbekannte Täter das Innere der Stadtpfarrkirche von Grein in Oberösterreich. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.