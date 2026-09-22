Grüne starten Herbstoffensive ++ Justiz-Irrsinn

Mit einer düsteren Botschaft und klaren Angriffen auf die politische Konkurrenz starten die Grünen in ihre Herbstkampagne. Und: Ein Angeklagter in U-Haft, ein Gericht, das davon nichts weiß und ein geplatzter Prozess sorgen in Wien für Verwunderung. Das und mehr sehen Sie in den News Dienstag, dem 22. September, mit Stefana Madjarov.