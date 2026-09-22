Oktoberfest-Unfall, Öffi-Frust und Komiker Harry G

Das Oktoberfest in München wird von einem schweren Unfall überschattet. Ein 52-Jähriger Mitarbeiter erlitt am Montagabend schwere Verletzungen an einem Free-Fall-Turm und starb später im Krankenhaus. Und: Eine Zugfahrt von Wien nach Bratislava wurde am vergangenen Samstag für zahlreiche Fahrgäste zur Geduldsprobe. Außerdem: Harry G nimmt die Absurditäten des Alltags auseinander, grantig, direkt und ohne viel Rücksicht auf Verluste. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.