Houthi-Miliz erobert Meerenge ++ Jackpot-Fieber

Im Roten Meer wächst die Gefahr einer neuen Eskalation: Die Houthi-Miliz bringt strategisch wichtige Gebiete unter ihre Kontrolle, während Saudi-Arabien die USA um Hilfe bittet. Und: Wer am Sonntag die richtigen Zahlen tippt, könnte mit einem Schlag zum Millionär werden. Doch wie hoch ist der Jackpot diesmal genau? Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag, dem 11. September, mit Stefana Madjarov.