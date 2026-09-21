CDU-Absturz, Wehrdienst-Reform und Seniorenticket

Die CDU erlebt einen historischen Absturz: In Mecklenburg-Vorpommern scheitert sie an der Fünf-Prozent-Hürde, in Berlin muss sie sich der Linken geschlagen geben. Für Friedrich Merz ist der Wahltag damit ein schwerer Rückschlag. Trotzdem macht der Kanzler klar: Er will weitermachen – als Kanzler und als Parteichef. Und: Bei der Wehrdienstreform gibt es Bewegung: Die Koalition hat sich auf die Aufteilung der Milizübungen geeinigt. Außerdem: Das Seniorenticket der Wiener Linien sorgt weiter für Streit. Das und mehr sehen Sie in den News Montag, dem 21. September, mit Stefana Madjarov.