CDU-Absturz, Wehrdienst-Reform und Seniorenticket

Die CDU erlebt einen historischen Absturz: In Mecklenburg-Vorpommern scheitert sie an der Fünf-Prozent-Hürde, in Berlin muss sie sich der Linken geschlagen geben. Für Friedrich Merz ist der Wahltag damit ein schwerer Rückschlag. Trotzdem macht der Kanzler klar: Er will weitermachen – als Kanzler und als Parteichef. Und: Bei der Wehrdienstreform gibt es Bewegung: Die Koalition hat sich auf die Aufteilung der Milizübungen geeinigt. Außerdem: Das Seniorenticket der Wiener Linien sorgt weiter für Streit. Das und mehr sehen Sie in den News Montag, dem 21. September, mit Stefana Madjarov.
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