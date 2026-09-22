Merz angezählt, E-Scooter explodiert & Aufsteirern

Wahltag der Extreme in Deutschland: Die Linke siegt in Berlin, die AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Albtraum für Kanzler Friedrich Merz: Die CDU erlebt ein historisches Debakel. UND: Was für ein Wochenende! In Graz wurde beim Aufsteirern gefeiert, in München hieß es „O’zapft is!“. Wir waren bei beiden Festen und zeigen Ihnen die besten Momente. Das und weitere Themen sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.