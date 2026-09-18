Messerangriff in Wien ++ Prozess gegen „Gunkl“

Ein Mann wurde von einem Unbekannten in der Wiener Wollzeile mit einem Messer attackiert. Es dürfte sich um eine Zufallsbegegnung gehandelt haben. Außerdem: Der Prozess gegen den Wiener Kabarettisten Günther Paal soll am 22. Oktober am Wiener Landesgericht verhandelt werden. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.