Das kostet die Maß Bier ++ Diesel so teuer wie nie

Preisexplosionen! Am Münchner Oktoberfest kostet die Maß Bier heuer zwischen 14,80 und 15,90 Euro. Aber auch der Diesel-Preis ist so hoch wie nie. Aktuell beträgt er laut E-Control 2,268 Euro pro Liter. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.