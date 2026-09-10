Granig warnt vor „mafiösen“ IT-Beratern im Land

Nach dem Hackerangriff auf die Berliner Verwaltung warnt Cybersecurity-Experte Cornelius Granig auch vor Gefahren für Österreich. Er warnt angesichts von Sparmaßnahmen davor, dass bei unserer IT-Sicherheit zunehmend fragwürdige Berater zum Zug kommen – mit möglicherweise fatalen Folgen.