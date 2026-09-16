Missbrauchsvorwurf gegen „Gunkl“ ++ Corona-Hilfen

Schwere Vorwürfe gegen einen bekannten Kabarettstar und ein Mutter-Tochter-Gespann: Günther „Gunkl“ Paal soll ein Kind missbraucht haben und muss sich zudem wegen des Besitzes von Missbrauchsdateien verantworten. Die beiden Frauen sind wegen schwerer Erpressung angeklagt. Und: Bei den Corona-Hilfen wird weiter kontrolliert und dabei kommen Millionen an zu Unrecht bezogenen Förderungen ans Licht. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch, dem 16. September, mit Stefana Madjarov.