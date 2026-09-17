Pensionen, Pokéball-Jagd in Wien und Manege frei!

Soll das Pensionsalter künftig von den Beitragsjahren statt vom Geburtsdatum abhängen? Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec fordert einen möglichen Kurswechsel und sorgt damit für eine neue Debatte über Österreichs Pensionssystem. Und: Pokémon-Fans aufgepasst: In Wien wird ab morgen nicht nur virtuell, sondern ganz real auf die Jagd nach Pokébällen gegangen! Außerdem: Manege frei für 50 Jahre Circus Roncalli! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.