Tödlicher Medikationsfehler ++ Digital-Kehrtwende

Ein folgenschwerer Medikationsfehler in einem steirischen Pflegeheim: Ein 86-Jähriger bekam deutlich mehr Tabletten als verschrieben und starb an den Folgen. Eine Pflegerin und sein Hausarzt wurden nun wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Und: Digitalisierung auf Pause: Österreichs Schulen setzen wieder stärker auf Stift und Buch. Tablets kommen später, dafür bekommen Lesen und Handschrift wieder mehr Gewicht. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 15. September, mit Stefana Madjarov.