Musiker unerwartet verstorben ++ Katze erschlagen

Der Wiener Musiker Christof Straub, Teil des erfolgreichen Duos Papermoon, ist am Sonntag im Alter von 57 Jahren unerwartet verstorben. Außerdem: Ein 35-Jähriger soll seine Katze gequält und mit einer Rohrzange erschlagen haben. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.