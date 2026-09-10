Horror von Marchtrenk ++ Unwetter in Italien

Eine heile Familie nach außen, doch dahinter soll sich jahrelang Gewalt abgespielt haben. Im Fall des 51-jährigen Tatverdächtigen aus Marchtrenk kommen nun immer mehr erschütternde Details ans Licht. Und: Sommer, Sonne, Adria – damit war es am Mittwoch in Norditalien plötzlich vorbei: Heftige Unwetter sorgten für stürmische Szenen an der Küste. Das und mehr sehen Sie in den News am Donnerstag, dem 10. September, mit Stefana Madjarov.