Tod nach Missbrauch ++ Kämpfe zwischen Syrern

Neue Details im Fall der 39-jährigen Mutter aus Marchtrenk erschüttern. Die Ermittler sprechen von einem mutmaßlichen Vergewaltigungsnetzwerk. Außerdem: In Wien-Meidling ist der Streit zwischen zwei syrischen Familien völlig eskaliert. Insgesamt 14 Personen im Alter von neun bis 43 Jahren gingen am Dienstagabend mehrmals aufeinander los. Die Sendung wird moederiert von Tanja Pfaffeneder.