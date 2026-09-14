Meta sperrt Bürgermeister & Celine-Dion-Comeback

Stummgeschaltet nach einem politischen Posting: Warum ein steirischer Ortschef auf Facebook und WhatsApp plötzlich gesperrt ist. UND: Céline Dion ist zurück auf der großen Bühne! Nach sechs Jahren Pause feierte der Weltstar in Frankreich ein emotionales Comeback. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.