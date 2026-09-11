Geiselhaft, Ölpreise und 25 Jahre nach 9/11

Nach fast zwei Jahren in der Gewalt von Terroristen gibt es jetzt endlich Hoffnung für die Familie von Eva Gretzmacher. Die 74-jährige Wienerin soll aus der Geiselhaft freikommen. Und: Die Ölpreise steigen weiter und das könnte bald auch an der Zapfsäule spürbar werden. Außerdem: Vor 25 Jahren veränderten die Anschläge vom 11. September die Welt. Die Bilder aus New York kennt bis heute jeder, doch die Folgen reichen weit über diesen einen Tag hinaus. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
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