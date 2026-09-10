Missbrauchs-Horror von Marchtrenk und Cyberattacke

Eine heile Familie nach außen, doch dahinter soll sich jahrelang Gewalt abgespielt haben. Im Fall des 51-jährigen Tatverdächtigen aus Marchtrenk kommen nun immer mehr erschütternde Details ans Licht. Und: Drohnen, Cyberattacken, Sabotage: Die Bedrohungen für unsere kritische Infrastruktur werden vielfältiger und nehmen zu. Wie gut ist Österreich darauf vorbereitet und wo liegen die Schwachstellen? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.