Perfider Missbrauch, ORF-Reform und Igelstraße

Ein Verbrechen, das an den Fall Gisèle Pelicot erinnert: Eine 39-jährige Oberösterreicherin soll von ihrem Ehemann betäubt und anderen Männern zum Missbrauch überlassen worden sein. Sie überlebte nicht. Und: Beim ORF könnte sich einiges ändern: Die ÖVP fordert das Aus der Haushaltsabgabe und einen neu aufgestellten Stiftungsrat und macht damit vor dem ORF-Zukunftsforum ordentlich Druck. Außerdem: Wie aus vielen kleinen Gärten eine große „Igel-Straße“ werden kann und warum Zäune, Gift und Mähroboter zur Gefahr werden? Das und mehr sehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.