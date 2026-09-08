ÖVP plant ORF-Umbau ++ Trauer um „Miss Austria“

Der ORF steht vor möglichen tiefgreifenden Veränderungen: Die ÖVP will die Haushaltsabgabe streichen, den Stiftungsrat umbauen und den öffentlich-rechtlichen Auftrag neu definieren. Und: Große Trauer um Lucia Sisic: Die „Miss Austria 2024“ ist mit nur 22 Jahren verstorben. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 8. August, mit Stefana Madjarov.