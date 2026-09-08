Kopftuchverbot startet & Trauer um Miss Austria

Kopftuchverbot an Schulen: Seit Montag gilt die neue Regel für Mädchen unter 14 Jahren. Jetzt läuft der Praxistest. Schutz oder Eingriff in die Freiheit? Wir haben nachgefragt. UND: Große Trauer um Lucia Sisic: Die amtierende „Miss Austria“ verliert im Alter von nur 22 Jahren ihren langen Kampf. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.