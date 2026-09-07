Kopftuch-Regel ++ Auszeit-WG Konzept regt auf

Für über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat das neue Unterrichtsjahr begonnen. Umstrittenste Neuerung ist das neue Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahren. Außerdem: Kinder unter 14, die andere mit Messern verletzten, vergewaltigen oder wiederholt spitalsreif prügeln, dürfen nicht ins Gefängnis. Für sie hat Wien eine Auszeit-WG geschaffen. Das nun veröffentlichte Konzept überrascht. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.