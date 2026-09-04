Navi-Irrfahrt, Kopftuch& Bildung neu denken

Weil das Navi ihn falsch lotst, bleibt ein Lkw-Fahrer an einer Brücke stecken und richtet Riesen-Schaden an. UND: Wie zeitgemäß ist unser Schulsystem noch? Elementarpädagogin und Autorin Marlene Dachsberger über Reformbedarf, weniger Druck und mehr Freude am Lernen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.