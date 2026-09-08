Longevity: Gesundheitsvorsorge neu gedacht

Gesundheitsvorsorge, die sich einfach in den Alltag integrieren lässt. Unternehmerin und Gründerin von „My Digital Health Club“ Sandra Thier verbindet Longevity, Prävention und digitale Gesundheit mit praktischen Tipps für den Alltag. Im Gespräch erklärt die Unternehmerin, wie wir unsere Gesundheit langfristig stärken können – und warum Gesundheitskompetenz dabei eine immer größere Rolle spielt.