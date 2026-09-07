Ministerin Bauer findet diese Aussage „grauslich”

Für über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag das neue Unterrichtsjahr begonnen. Umstrittenste Neuerung ist das neue Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahren. Gewisse Aussagen von Politikern über das Kinderkopftuch bezeichnet die Ministerin als „grauslich“.