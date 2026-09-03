„Das gewisse Etwas“ ++ Kinder entdecken Leiche

Stars wie Max von der Groeben und Mala Emde sorgen gemeinsam mit einem inklusiven Ensemble für Humor, Herz und große Gefühle. „Das gewisse Etwas“ – ab heute in den Kinos. Außerdem: Spielende Kinder fanden eine Frauenleiche am Ufer der Ager (OÖ). Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.