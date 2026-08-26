Gefahr durch KI ++ Streitkultur im Netz

Künstliche Intelligenz, Deepfakes und soziale Medien verändern nicht nur unseren Alltag, sondern auch die Art, wie wir Informationen aufnehmen und miteinander kommunizieren. In der aktuellen Ausgabe von „Brennpunkt Medien“ warnt Ethik-Experte Peter G. Kirchschläger vor den Gefahren von Desinformation und digitaler Manipulation für die Demokratie. Kommunikations- und Rhetoriktrainer Jürgen Eisserer erklärt außerdem, warum Social Media unsere Gesprächskultur verändert und wie wir lernen können, bewusster und respektvoller zu kommunizieren. Die ganze Sendung sehen Sie im Video oben!
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