Mord in Kärnten, Wrack geborgen & Kelly Family

Nach dem tödlichen Absturz eines Kleinflugzeugs wagten sich zwei Extremtaucher in 160 Meter Tiefe. Unter extremem Risikoeinsatz gelang ihnen die Bergung des Wracks aus dem Attersee. Philipp Zimmermann von der „Krone“ Oberösterreich hat die Details. UND: Scharfe Kritik an der Regierung: Warum Leonore Gewessler das neue Klimagesetz ablehnt – und was sie ihrem Nachfolger vorwirft. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.