Attersee-Bergung und Fährunglück im Mittelmeer

Bergungsdrama im Attersee: Zwei Spezialisten wagen sich zum abgestürzten Kleinflugzeug in gefährliche Tiefe, denn die Bergung ist extrem schwierig. UND: Drama im Mittelmeer: Nach dem Untergang einer Fähre vor Zypern läuft die Suche nach Vermissten, während Gerettete schwere Vorwürfe gegen Kapitän und Besatzung erheben. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Jana Pasching.